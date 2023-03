Jovem de 22 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente

Na residência, os policiais encontraram porções de crack e maconha embaladas e prontas para a venda, além de balança e dinheiro. Jovem de 22 anos é preso em flagrante por tráfico de drogas em Presidente Prudente (SP)

Polícia Civil

A Polícia Militar de Presidente prendeu em flagrante na madrugada deste sábado (25), um jovem de 22 anos, por tráfico de drogas, no Jardim Humberto Salvador, em Presidente Prudente (SP).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, em patrulhamento, policiais avistaram o indiciado em frente de sua casa. Quando avistou a viatura, o homem correu para dentro.

Os agentes perseguiram o suspeito e o abordaram ainda no corredor da casa. Em busca pessoal, foi encontrada uma pedra de crack no bolso dele.

Em vistoria acompanhada pela mãe do jovem, dentro de um pote de sorvete, foram encontradas porções de crack e maconha, embaladas e prontas para a venda, bem como a balança.

Também foi localizado R$ 365, que estavam em cima do guarda-roupas, segundo o indiciado, havia comprado a droga por R$ 1.300 na linha e já havia ganhado cerca de R$ 300,00 com a venda. Também foi apresentado um celular já desbloqueado.

Interrogado, o jovem informou que vendia cada porção a R$10, tanto de crack quanto de maconha.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e foi conduzido para a Delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

