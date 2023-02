jovem-de-22-anos-morre-afogado-em-cachoeira-em-lavrinhas,-sp

A esposa da vítima também se afogou, mas conseguiu ser resgatada por guias de turismo. Um jovem de 22 anos morreu afogado na cachoeira do Poço Azul, em Lavrinhas (SP), na tarde deste domingo (26). O acidente aconteceu por volta das 15h.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem já estava morto e submerso quando as equipes chegaram para o resgate. Três viaturas e nove bombeiros participaram dos trabalhos.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

De acordo com a Polícia Civil da cidade, a esposa da vítima também se afogou, mas foi salva por dois guias de turismo que usaram uma corda para tirar a mulher da água.

Ela contou aos policiais que o afogamento aconteceu por conta de uma correnteza que formou um redemoinho na água. Além disso, a mulher disse que não foi alertada desse risco pelos guias.

A cachoeira Poço Azul fica na estrada Vicinal Giusephina Biondi e já registrou outros casos de morte, como por exemplo no final de 2021, quando três mulheres morreram no local.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

pappa2200