Jovem de 22 anos morre afogado em São Miguel do Gostoso

Um jovem de 22 anos de idade morreu afogado no fim da manhã desta sexta-feira (27) em São Miguel do Gostoso, no litoral Sul do Rio Grande do Norte.

A vítima foi identificada como Laécio Julião de Oliveira, que trabalhava com o pai em uma barraca na Praia de Tourinhos, um dos principais pontos turísticos do estado.

Familiares contaram que Laécio foi para o alto-mar com o cunhado, que estava pescando. Ele teria se afogado durante um mergulho.

O corpo do jovem, que gostava de surfar nos momentos de lazer, foi encontrado pelos próprios pescadores e levado para terra firme.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado para fazer o recolhimento e necrópsia.

Laécio era o caçula de três filhos e trabalhava ajudando o pai em uma barraca na Praia de Tourinhos, como garçom. A família dele mora no povoado do Reduto, um distrito de São Miguel do Gostoso.

O jovem era conhecido por moradores locais e também por frequentadores da barraca.

