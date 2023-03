Jovem de 23 anos é morto a tiros em Potim, SP

Policiais foram acionados e encontraram a vítima morta no local. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na madrugada de quinta-feira (9) na Praça Francisco de Assis Galvão em Potim (SP).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, policiais militares foram acionados e quando chegaram ao local encontraram a vítima morta. O Samu constatou a morte do rapaz, que tinha perfurações no corpo causadas por arma de fogo.

A ocorrência foi registrada no plantão da Delegacia de Aparecida. O caso é investigado.

valipomponi