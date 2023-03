Jovem de 23 anos morre atropelado por ônibus em Campinas

Morte ocorreu entre as avenidas Campos Salles e Senador Saraiva, no Centro. Segundo a Polícia Civil, motorista não prestou socorro e rapaz teria atravessado fora da faixa de pedestre. Jovem morreu atropelado no Centro de Campinas; segundo Polícia Civil, motorista não prestou socorro

Um jovem de 23 anos morreu atropelado por um ônibus na manhã deste domingo (12) no Centro de Campinas (SP). De acordo com a Polícia Civil, o motorista que atropelou a vítima não prestou socorro. O rapaz teria atravessado fora da faixa.

O homem que morreu foi identificado como Luan Ventura Rocha. Ele deixa esposa e filho.

Segundo a Guarda Municipal, o caso ocorreu por volta de 5h entre as avenidas Campos Salles e Senador Saraiva. Até esta publicação, não havia informação sobre o coletivo que atingiu a vítima.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada, mas a vítima morreu no local. O trecho ficou interditado até 7h30 para trabalho da perícia, informou a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

No boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou que o homem atravessou fora da faixa de pedestre. A investigação fará buscas por imagens de câmera de segurança.

Uma testemunha ouvida pela EPTV, afiliada da Globo, relatou que vários ônibus circulavam pela Senador Saraiva no momento do acidente e que não conseguiu identificar exatamente qual atingiu a vítima. Segundo a testemunha, o rapaz de 23 anos estava com um amigo.

Vito Califano