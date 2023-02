Jovem de 23 anos morre em acidente com carro ‘gaiola’ em São João da Boa Vista

Rapaz foi arremessado para fora do veículo no domingo (19), na zona rural. Gabriel Silveira morreu depois de um acidente em São João da Boa Vista

Reprodução/Facebook

Um jovem de 23 anos morreu depois de um acidente de carro ‘gaiola’, no domingo (19), no bairro Pedregulho, Sítio Santo Antônio dos Milans, área rural de São João da Boa Vista (SP).

Segundo informações da Polícia Civil, uma prima do rapaz foi até a delegacia e registrou a ocorrência do acidente.

Ela informou aos policiais que Gabriel Silveira conduzia a ‘gaiola’, quando passou sobre uma saliência na estrada de terra e com o balanço, acabou arremessado para fora do veículo, batendo a cabeça em uma pedra.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu o jovem e o encaminhou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São João da Boa Vista, onde ele morreu em decorrência dos ferimentos.

O corpo do jovem está sendo velado, nesta segunda-feira (20), no Velório da Santa Casa. O sepultamento está previsto para às 17h, no Cemitério de São João da Boa Vista.

