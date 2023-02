Jovem de 24 anos é baleado em Cruzeiro

Vítima foi atingida por disparos na perna. Ele foi socorrido e está internado. Caso vai ser investigado pela DIG de Cruzeiro

Laurene Santos/TV Vanguarda

Um jovem de 24 anos foi baleado na madrugada deste sábado (18), no bairro Vila Ana Rosa, em Cruzeiro (SP). Ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, a mãe da vítima contou em depoimento que o filho chegou em casa por volta das 20h30, relatando que havia sido baleado na perna esquerda. O autor dos disparos seria um homem com quem ele tinha desavenças.

A mãe do jovem então acionou a Polícia Militar e o jovem ferido foi levado para a Santa Casa de Cruzeiro pelo Corpo de Bombeiros. Ele continua internado e deve prestar depoimento após receber alta.

Ainda segundo a Polícia Civil, o autor do crime já foi identificado e um mandado de busca deve ser emitido contra ele.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Investigações Gerais de Cruzeiro.

Vittorio Rienzo