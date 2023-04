Jovem de 24 anos é morto a facadas em São Carlos; suspeito preso era procurado por feminicídio em Pernambuco

Erison Luis Santos foi golpeado várias vezes no sábado (1º). Carlos Bezerra de Souza foi preso na região do campus 2 da USP e confessou o crime. Erison Luis Santos foi assassinado a facadas em São Carlos

Redes Sociais

Um jovem de 24 anos foi assassinado a facadas no bairro Santa Angelina, em São Carlos (SP), no sábado (1º). O suspeito do crime, Carlos Bezerra de Souza, de 41 anos, foi preso e já era procurado por feminicídio em Pernambuco.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo o boletim de ocorrência, o homicídio aconteceu por volta das 17h50, na Rua Norberto Antonio Chiavini Donucci. Erison Luis Santos foi golpeado várias vezes, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar foi acionada por seguranças do campus 2 da Universidade de São Paulo (USP), que detiveram o suspeito na região. Ele estava com a camiseta suja de sangue.

Caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos (SP)

acidade on

Souza confessou o crime e alegou que tinha se desentendido com a vítima na rua e sofrido ameaças de morte. O g1 não localizou a defesa dele.

Procurado por feminicídio

A polícia identificou que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Barreiros (PE), pelo crime de feminicídio, em 2022. Segundo o processo, ele teria matado a companheira também com golpes de faca.

Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem da cidade, onde permanece à disposição da Justiça.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata