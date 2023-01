Jovem de 24 anos é morto após ser atingido por 11 tiros em Potim, SP

A vítima estava em uma lanchonete e, quando saiu, foi alvejada na cabeça. Ninguém foi preso. Homem de 24 anos é morto após ser atingido por 11 disparos de arma de fogo em Potim, SP

Um homem de 24 anos foi morto depois de ter sido atingido por 11 disparos de arma de fogo na noite desta segunda-feira (30) em Potim (SP). Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h50 na rua Geraldo Antunes de Lima, que fica no bairro Chácara Tropical.

A vítima estava em uma lanchonete, e quando deixou o estabelecimento, foi alvejada. A maioria dos 11 disparos atingiram a cabeça e as costas. O jovem tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade, que investiga o crime e os autores. Até a publicação da reportagem, ninguém havia sido preso.

