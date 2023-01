Gabriel Jie Bang passou os últimos oito anos se dedicando em busca das aprovações, enquanto conciliava os estudos com um trabalho no banco de sangue da cidade. Jovem supera dificuldades e realiza sonho da aprovação no vestibular em medicina

Morador de São José dos Campos (SP), um jovem de 25 anos tem motivos de sobra para celebrar o início deste ano, que começou com a realização de um sonho. Depois de oito anos tentando, o Gabriel Jie Bang foi aprovado em três faculdades públicas de medicina.

A primeira boa notícia foi a aprovação em 1° lugar no vestibular da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Em seguida, ele foi selecionado também para fazer o curso na Universidade de São Paulo (USP), uma das principais instituições de ensino superior do país. Além delas, o jovem também foi aprovado no vestibular da Faculdade de Medicina de Marília.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

De acordo com Gabriel, foram mais de oito anos tentando até conseguir as aprovações em faculdades públicas. Durante esse período, ele precisou conciliar os estudos com um trabalho no banco de sangue da cidade como técnico em análises clínicas .

Desde a formatura no ensino médio e durante o cargo no banco de sangue, ele conta que precisou de muita dedicação para alcançar o objetivo, que via distante no início.

“Quando eu comecei a prestar vestibulares, percebi que estava um pouco longe de ser aprovado e que precisava me dedicar bastante. Eu sabia os pontos que precisava melhorar para conseguir, mas ficava frustrado porque não tinha oportunidades de me dedicar o tanto quanto eu gostaria”, afirma.

Jovem de 25 anos de São José dos Campos é aprovado em três faculdades públicas de medicina

Arquivo pessoal

Agora, Gabriel se prepara para os anos mais esperados da vida, ainda mais motivado e com a vontade de fazer a diferença na área da saúde.

“Fiquei surpreso [com a aprovação]. Chorei bastante e saí contando para todo mundo. Recebi muitas mensagens, ligações e carinho. Na medicina quero buscar uma maneira de ter mais ferramentas para ajudar as pessoas.”

Com as aulas próximas de começarem, o estudante deixará o emprego em breve. Os companheiros de serviço, no entanto, esperam ter a oportunidade de trabalhar com ele novamente no futuro.

“Nosso sonho agora é tê-lo daqui seis anos como doutor Gabriel. Quem sabe ele [volta] à equipe, mas dessa vez como nosso chefe”, diz a coordenadora do banco de sangue, Luciana Fagundes Felipe.

Jovem de 25 anos de São José dos Campos é aprovado em três faculdades públicas de medicina

Reprodução/TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina:

valipomponi