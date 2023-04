Jovem de moto fica ferido após bater de frente com carro na contramão, em Boa Vista

Motorista fugiu. Ele estava no carro de mulher que havia conhecido naquela noite. Com o impacto, jovem foi arremessado para longe do local do acidente. Com a batida, moto e carro ficaram destruídos

Arquivo pessoal

Um jovem, de 19 anos, ficou ferido após colidir contra um carro que seguia na contramão na avenida Ville Roy, bairro Caçari, zona Leste de Boa Vista. O acidente foi na madrugada deste sábado (1º). O motorista não foi identificado e fugiu do local.

Com o impacto, o motociclista foi lançado a aproximadamente cerca de 15 metros do local da colisão. O jovem foi levado ao hospital com suspeita de fratura no braço direito e na perna esquerda, e sofreu várias escoriações pelo corpo.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que o motorista do carro saiu do estacionamento ao lado de uma conveniência e seguiu na contramão no sentido do bairro ao centro. O jovem na moto trafegava no sentido contrário e bateu de frente com o carro.

Depois do acidente, uma mulher de 30 anos se apresentou como responsável pelo carro. Ela informou à PM que havia conhecido naquela noite o homem que estava dirigindo o carro. Segundo ela, ele pediu a chave do veículo dizendo que iria estacionar no pátio interno da conveniência.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e fez os levantamentos necessários. A moto e o carro estavam com licenciamento atrasado e foram removidos ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

O caso foi informado à Polícia Civil para as providências cabíveis.

Vittorio Rienzo