Jovem denuncia racismo em praça de alimentação de shopping de Mogi

O grupo de pessoas que teria insultado o rapaz não foi identificado. Caso foi registrado como injúria racial no 1º DP de Mogi. Um jovem de 25 anos denunciou à polícia que sofreu racismo na praça de alimentação do shopping de Mogi das Cruzes na sexta-feira (27). Ele registrou um boletim de ocorrência na terça-feira (31). O shopping enviou nota informando que não recebeu nenhuma notificação judicial sobre o caso e ressaltou que “não compactua com nenhuma forma de preconceito ou discriminação” (veja íntegra abaixo).

Segundo o documento, Guilherme Augusto Morais do Vale estava com alguns amigos na praça de alimentação do centro de compras quando um grupo de cerca de dez pessoas, que estava na mesa ao lado, começou a insultá-lo com termos como “seu negrinho e vesgo”. O jovem disse ainda que ficou com medo e constrangido e pediu aos amigos para ir embora do local.

Quando Guilherme foi descartar sua bandeja para ir embora, o grupo teria se aproximado dele. Um segurança do shopping e um bombeiro civil, vendo a situação, também se aproximaram, mas, segundo a vítima, não perguntaram nada. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz então se dirigiu a um ponto de transporte por aplicativo dentro do centro de compras e, novamente, encontrou o grupo. Em seguida, ele voltou em direção à área interna do shopping e disse que o segurança só permitiu que ele entrasse após explicar que tinha acabado de sofrer racismo.

Guilherme ainda relatou que comunicou à administração do centro de compras o ocorrido. Ele foi orientado por seu advogado a solicitar imagens de câmeras de monitoramento para o estabelecimento para que os suspeitos fossem identificados. No entanto, segundo o boletim de ocorrência, o shopping disse que somente poderia ceder gravações mediante autorização judicial.

Ao g1, Guilherme contou que, após ter sofrido o ataque racista, o maior problema é o trauma. “Por exemplo, se eu estiver em algum lugar com muitas pessoas já vai me deixar encucado, no sentido de pensar… alguém está olhando estranho pra mim. Shopping é um lugar que eu não cogito mais estar, sabe?”, disse o jovem.

O caso foi registrado como injúria racial no 1º DP de Mogi das Cruzes. O grupo de pessoas suspeito de insultar Guilherme não foi identificado.

O Mogi Shopping informou que “não foi notificado judicialmente sobre o caso e não podemos divulgar qualquer informação referente as reclamações registradas via SAC devido a LGPD. Ressaltamos que o Mogi Shopping não compactua com nenhuma forma de preconceito ou discriminação”.

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Mata