Jovem e adolescente ficam gravemente feridas após moto bater em carro no interior de RR

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22), em São Luiz. A jovem, de 23 anos, e a adolescente, de 14, foram removidas para receber atendimento em Boa Vista. Vítimas colidiram de frente com a caminhonete, em São João da Baliza, Sul de Roraima.

Uma jovem, de 23 anos, e uma adolescente, de 14 anos, ficaram gravemente feridas após a motocicleta em que estavam colidir contra uma caminhonete, na manhã desta quarta-feira (22). O acidente aconteceu em São Luiz, município ao Sul de Roraima.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 11h par atender a ocorrência. Quando chegaram ao local, os policiais encontraram as vítimas caídas no chão.

De acordo com o condutor do carro, um idoso de 65 anos, as vítimas trafegavam em sentido a zona Rural do município, quando ultrapassaram um caminhão e colidiram de frente com a caminhonete. Segundo o idoso, a poeira gerada pelo tráfego impediu que elas vissem o carro.

A motocicleta era conduzida pela jovem, que não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela sofreu uma fratura exposta no joelho esquerdo e a adolescente estava inconsciente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas estava em atendimento e não foi até o local. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Hospital de São Luiz. Em estado grave, as duas foram removidas para receber atendimento médico em Boa Vista.

A motocicleta foi levada para o Pátio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de São João da Baliza.

