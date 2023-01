Jovem e adolescente são detidos após serem flagrados em carro com placas adulteradas

Policiais flagraram os suspeitos em um posto de combustíveis de Salto de Pirapora e conseguiram abordá-los em Pilar do Sul. Um jovem de 22 anos e um adolescente de 17 anos foram detidos após serem flagrados em um carro com placas adulteradas, nesta quinta-feira (12).

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após ser informada de que a dupla estava em atitude suspeita em um posto de combustíveis, em Salto de Pirapora (SP).

Os policiais foram até o local e, ao ver a viatura, os jovens fugiram sentido Pilar do Sul (SP). Houve perseguição até que a equipe conseguiu abordar a dupla.

Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado. Porém, os policiais constataram que a placa do veículo era de um carro que havia sido furtado em Cubatão.

Ainda de acordo com a polícia, os dois foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada. Eles ficaram à disposição da Justiça.

