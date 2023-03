Jovem é agredido e fica desacordado na zona Oeste de Boa Vista

Ninguém foi preso. O jovem ferido foi levado ao hospital. Vítima foi levada para o Pronto Socorro Francisco Elesbão, no Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista

Governo/Divulgação/Arquivo

Um jovem de 20 anos, foi agredido e deixado desacordado no chão na madrugada desta terça-feira (28) no bairro Senador Hélio Campos, zona Oeste de Boa Vista.

Uma testemunha relatou à Polícia Militar, que ouviu uma gritaria na rua, e quando foi verificar, viu aproximadamente quatro homens agredindo a vítima com o que aparentava ser uma barra de ferro ou um pedaço de madeira.

Durante as agressões, os infratores acusavam o jovem de ter roubado uma bicicleta.

Os infratores deixaram a vítima desacordada no chão e fugiram em um carro.

Ferido, o jovem foi conduzido para o Pronto Socorro Francisco Elesbão, no complexo do Hospital Geral de Roraima (HGR). O caso foi registrado no 4° Distrito Policial.

valipomponi