Boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de homicídio pela Polícia Militar. Vítima relatou à PM que estava no bloco com amigos quando foi atingido. Jovem é alvejado na nádega durante tiroteio em bloco de carnaval em Porto Velho

Wanderson Caldeira / arquivo

Um jovem de 19 anos foi baleado durante um tiroteio na madrugada deste domingo (26). A vítima estava com amigos em um bloco de carnaval na região central de Porto Velho quando foi alvejada e precisou ser levada ao Hospital João Paulo II. O autor do disparo não foi identificado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de possível baleado próxima às Três Caixas D’água, na região central de Porto Velho.

Ao chegar no local, um jovem de 19 anos estava no chão com uma perfuração de bala de arma de fogo na região da nádega, do lado esquerdo. À PM, a vítima contou que estava pulando carnaval com amigos quando ocorreram os disparos e que, nesse instante, ele foi atingido, mas não viu quem atirou.

Uma equipe médica do Samu foi acionada e realizou os primeiros atendimentos médicos à vítima. Em seguida, levou o jovem ao Hospital João Paulo II. A PM registrou o caso como tentativa de homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Rienzo