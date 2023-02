Jovem é assassinado a tiros após discussão com desafeto em Três Rios

Crime aconteceu no bairro Vila Isabel. Briga aconteceu por motivos passionais, diz Polícia Militar. Uma briga terminou com o assassinato de um jovem na noite de quinta-feira (23) em Três Rios (RJ). O crime aconteceu na Rua Ana Vieira de Carvalho, no bairro Vila Isabel.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que a vítima, de 20 anos, se envolveu em uma discussão por motivos passionais e, em seguida, foi baleada por esse desafeto.

O rapaz baleado foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e levado às pressas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas chegou à unidade médica já sem vida.

Policiais fizeram buscas nas redondezas a procura do assassino, mas não encontrou nenhum suspeito.

Uma perícia foi feita na cena do crime para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Oassassinato foi registrado na delegacia de Três Rios, que fica responsável pela apuração do caso. Até a publicação dessa reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Vittorio Ferla