Jovem é assassinado a tiros em Angra dos Reis

Crime aconteceu no bairro Japuíba. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 23 anos, chegou a ser socorrida para o hospital, mas veio a óbito na unidade médica. Um jovem foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (6) em Angra dos Reis (RJ). O crime aconteceu na Rua Benedito Soares, no bairro Japuíba.

Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 23 anos, chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal da Japuíba, mas veio a óbito na unidade médica logo em seguida.

Ainda de acordo com a PM, o jovem era suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região.

O assassinato foi registrado na delegacia de Angra dos Reis. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do homicídio ainda era desconhecida.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa