Jovem é assassinado a tiros em Resende

Crime aconteceu no bairro Novo Surubi. Segundo a Polícia Militar, homem encapuzado atirou contra a vítima e fugiu a pé. Um jovem, de 23 anos, foi assassinado a tiros na tarde de domingo (5) em Resende (RJ). O crime aconteceu em uma localidade conhecida como Beco da Ilha, no bairro Novo Surubi.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local após denúncias de que uma pessoa havia sido baleada. Ao chegarem, encontraram a vítima caída no chão.

O rapaz chegou a ser socorrido para o Hospital de Emergência, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.

De acordo com o relato de testemunhas à PM, um homem encapuzado atirou contra a vítima. O atirador fugiu a pé após o homicídio.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do crime também era desconhecida.

