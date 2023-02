Jovem é assassinado por homens em motocicleta em Itaquaquecetuba

Vítima também pilotava quando foi baleada na madrugada deste sábado. Um jovem de 23 anos morreu baleado em Itaquaquecetuba na madrugada deste sábado (11). No boletim de ocorrência consta que policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram o jovem na rua Maringá por volta da 0h40.

De acordo com o boletim Henrique Gomes da Silva Franco foi atingido por disparos de arma de fogo, enquanto pilotava uma motocicleta. Quando os policiais chegaram ao local encontraram o irmão da vítima. Ele contou que estava indo para a casa da namorada, quando soube que o irmão tinha sido baleado por homens que estavam em uma motocicleta. Ao chegar no local dos disparos soube que o irmão estava morto.

Os policiais não encontraram testemunhas do crime, mas viram câmeras de segurança em um condomínio que podem ajudar a esclarecer o crime. O boletim foi registrado como homicídio na delegacia de Itaquaquecetuba.

