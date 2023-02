Jovem é atacado por abelhas africanas e é levado ao hospital com dificuldade para respirar

Ataque ocorreu quando rapaz fazia serviço de jardinagem em Blumenau. As abelhas africanizadas foram criadas a partir do cruzamento entre as abelhas africanas e europeias

Getty Images

Um jovem de 21 anos foi atacado por abelhas africanas em Blumenau, no Vale do Itajaí, enquanto fazia um serviço de jardinagem, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao hospital consciente, mas com inchaço no rosto e dificuldade para respirar.

O rapaz fazia o serviço em uma propriedade particular quando foi atacado pelo enxame, na segunda-feira (6). Os bombeiros foram chamados por volta das 8h ao bairro Fortaleza.

Quando chegaram, os socorristas encontraram o jovem consciente e reclamando de náuseas, dores na cabeça e no restante do corpo.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

Ele foi levado ao Hospital Santo Antônio, também em Blumenau. Horas depois, a unidade informou que o paciente seguia no local com quadro estável e em observação.

Um apicultor também foi averiguar o local onde houve o ataque para evitar novos casos.

Abelhas africanas

A espécie, de nome científico Apis mellifera scutellata, é bastante agressiva – ou defensiva, como preferem o dizer os estudiosos das abelhas. A espécie foi introduzida no Brasil em 1956 no estado de São Paulo para pesquisas científicas.

Porém, na época, os insetos escaparam do cativeiro e houve cruzamento com outras espécies, surgindo uma nova genética. Depois, essas abelhas se espalharam pelo continente.

As abelhas africanizadas eram muito mais sensíveis a qualquer estímulo, além de atacarem em maior número e a distâncias mais longas da colmeia, sendo muito mais insistentes nos ataques que as abelhas europeias.

*Sob supervisão de Joana Caldas.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa