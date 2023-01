Jovem é baleado após tentar roubar uma policial militar de folga no litoral de SP

Outro homem envolvido no crime conseguiu fugir a pé. Caso aconteceu em Praia Grande, na segunda-feira (23). Criminoso é baleado após tentativa de assalto a policial que estava a paisana, em Praia Grande

Arquivo Pessoal

Um homem foi baleado e outro fugiu após uma tentativa de assalto contra uma policial militar, na noite desta segunda-feira (23), em Praia Grande, no litoral de São Paulo. A policial militar, de 31 anos, estava à paisana e reagiu a ação da dupla, atirando contra os criminosos.

O assalto ocorreu, por volta das 23h15, na Rua Maurício José de Cardoso, no bairro Canto do Forte. A policial terminado o turno de trabalho e estava dirigindo uma moto quando foi abordada por dois assaltantes, que estavam em uma outra moto. O garupa estava armado e mirou na direção da policial.

Na sequência, a mulher reagiu e atirou contra os criminosos. O homem que estava dirigindo a moto foi atingido com um tiro na boca. O comparsa conseguiu fugir a pé.

Segundo a Polícia Civil, cinco viaturas foram acionadas e os policiais que estiveram no local da ocorrência imobilizaram o homem baleado, na tentativa de evitar a fuga dele. O assaltante, de 20 anos, foi socorrido por uma viatura do Serviço Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Irmã Dulce, onde permanece internado sob escolta policial.

O g1 entrou em contato com a unidade de saúde, para saber o estado de saúde dele, mas até a última atualização dessa reportagem, não obteve retorno. A Polícia Civil disse ainda que, após a alta médica, ele será levado para o Distrito Policial e ficará à disposição da Justiça.

Ainda de acordo com as autoridades, a arma da policial militar e a moto usada pelos criminosos foram apreendidas. Também foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como legítima defesa, localização e apreensão de veículo e tentativa de roubo na Central de Polícia Judiciária de Praia Grande. As diligências estão em andamento para a identificação e localização do segundo homem envolvido no assalto. A Polícia Militar acompanha o caso.

