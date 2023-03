Jovem é baleado em Resende

Vítima, de 21 anos, foi atingida nas nádegas e na perna. Disparos foram efetuados por dois homens que estavam em uma moto. Caso aconteceu no bairro Jardim Jalisco. Um jovem, de 21 anos, foi baleado entre o fim da noite de domingo (26) e o começo da madrugada desta segunda-feira (27) em Resende (RJ). O crime aconteceu na Rua Rafaela Maria Bruno, no bairro Jardim Jalisco.

Segundo a Polícia Militar, uma outra pessoa que estava com a vítima disse que os tiros foram efetuados por dois homens que estavam em uma moto. Ela teve a calça perfurada, mas não se feriu. Os criminosos fugiram após realizarem os disparos.

O jovem foi atingido nas nádegas e na perna. Ele foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência.

Ainda de acordo com a PM, assim que chegou ao hospital, a vítima foi encaminhada direto para centro cirúrgico, mas não corre risco de morte.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia atualizado o estado de saúde do paciente até o começo da manhã desta segunda-feira.

O caso foi registrado na delegacia de Resende como tentativa de homicídio e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

