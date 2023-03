Jovem é baleado na frente de casa após discutir no bar com cunhados e patrão em Boa Vista

Um dos cunhados foi preso pela PM e disse que o responsável pelo tiro foi o patrão da vítima. Um dos suspeitos foi preso pela PM

Reprodução/Redes Sociais

Um jovem, de 24 anos, foi baleado na perna perna direita após discutir com dois cunhados, ambos de 24 anos, e o patrão dele em um bar no bairro Santa Tereza, zona Oeste de Boa Vista, na madrugada deste domingo (5).

A vitima foi alvejada na frente de casa, no Jardim Primavera, também zona Oeste. Ele relatou à PM que estava no bar quando houve o desentendimento e foi para casa.

Quando estava na frente do imóvel, passou um carro e um dos ocupantes efetuou três os disparos, sendo que um o acertou. A PM foi acionada e, com base nas informações da vítima, foi atrás dos infratores.

Um dos cunhados foi encontrado e disse à PM que o responsável pelos disparos havia sido o chefe da vítima, conhecido como “Telynho”. Os policiais então foram até uma oficina mecânica do atirador, viram o carro dele, mas o suspeito fugiu em disparada.

Diante da fuga, a PM levou para a delegacia o cunhado que foi encontrado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil. O segundo e o patrão não foram localizados.

O jovem ferido foi levado ao Hospital Geral de Roraima, onde ficou internado e passaria por uma cirurgia.

Vito Califano