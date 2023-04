Jovem é baleado no tórax em Volta Redonda

Caso aconteceu no bairro Volta Grande II. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 25 anos, estava em um bar quando foi atingida por três disparos efetuados por dois criminosos em uma moto. Um jovem, de 25 anos, foi baleado no tórax na noite de sexta-feira (31) em Volta Redonda (RJ). O crime aconteceu na Rua 1018, no bairro Volta Grande II.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em um bar com a namorada quando foi atingida por três disparos.

Ainda de acordo com a PM, os criminosos estavam em uma moto, estacionaram o veículo e o homem que estava na garupa atirou em direção ao rapaz.

O jovem foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Santo Agostinho e, em seguida, foi transferido para o Hospital São João Batista.

Procurado pelo g1, a unidade de saúde informou que o paciente passou por atendimento médico, fez uma tomografia e recebeu alta ainda na noite de sexta-feira.

O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda e está sendo investigado. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso e a motivação do crime era desconhecida.

