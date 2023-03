Jovem é detido por moradores após furtar residência na zona Oeste de Boa Vista

Dupla de suspeitos foi detida por moradores, mas um deles conseguiu fugir com os itens furtados. PM encontrou no local um jovem com vários ferimentos na cabeça e pelo corpo. Viatura da Polícia Militar de Roraima

Reprodução/Redes Sociais

Um jovem, de 25 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (13) após furtar vários itens de uma residência, localizada no bairro Pintolândia, na zona Oeste de Boa Vista. Antes de ser preso pela Polícia Militar, ele foi detido por moradores.

À PM, a vítima, um jovem, de 29 anos, informou que ao chegar avistou dois homens saindo da residência dele com uma bicicleta, uma carteira, uma televisão e um roteador de internet. Com isso, ele perseguiu os suspeitos.

A dupla foi detida por moradores, mas um deles conseguiu fugir com os itens furtados. Ao chegar no local, a PM encontrou o suspeito com vários ferimentos na cabeça e pelo corpo feito pelos moradores, que não foram identificados.

A vítima relatou que não era a primeira vez que o jovem furtou a casa dele e o reconheceu por ter filmagem de furtos anteriores. O suspeito foi levado ao Pronto Socorro do Hospital Geral de Roraima (HGR) e ficou em observação médica.

Depois, ele foi levado ao 5º Distrito Policial, onde o caso foi registrado para as providências cabíveis.

Vittorio Rienzo