Jovem é encontrada morta em Araraquara com sinais de choque ao manusear churrasqueira elétrica

Caso registrado como morte suspeita aconteceu no Jardim dos Industriários. Vítima foi identificada como Carolina dos Santos Oliveira, de 19 anos. Jovem de 19 anos é encontrada morta em Araraquara (SP)

Araraquara Agora

Uma jovem de 19 anos foi encontrada morta em Araraquara (SP) na noite de domingo (29). A suspeita é que ela tenha levado um choque ao manusear uma churrasqueira elétrica. O caso foi registrado como morte suspeita.

O caso aconteceu por volta das 20h30 no Jardim dos Industriários. A vítima foi identificada como Carolina dos Santos Oliveira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o ex-namorado contou à Polícia Militar que ligou várias vezes para Carolina para saber se poderia visitá-la, mas ela não atendeu.

O rapaz procurou então uma amiga em comum que disse ter falado com a vítima durante a manhã. Na ocasião, Carolina teria contato que comprou carne para fazer um churrasco.

Como não conseguiu mais falar com Carolina, a amiga aconselhou o ex a ir até a casa dela para ver se estava tudo bem.

Carolina dos Santos Oliveira morreu após levar choque de churrasqueira elétrica em Araraquara

Ao chegar ao local, o ex-namorado disse que encontrou Carolina caída em frente à churrasqueira, segurando uma extensão elétrica feita por cabo de antena. Parte do fio estava desencapada. Na cozinha havia um pacote de sal grosso e um recipiente com carne.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local, mas a vítima já se encontrava em óbito.

O corpo de Carolina foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araraquara.

Ainda não há informações sobre o horário de velório e enterro.

Veja abaixo dicas de como evitar choques elétricos:

Bombeiros dá dicas para evitar choques e acidentes domésticos

Vittorio Ferla