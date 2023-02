Jovem é encontrado morto com marca de paulada na cabeça em Bariri

Bruno Guilherme Soares dos Santos estava sem sinais vitais quando policiais o encontraram. Pedaço de pau foi apreendido próximo ao corpo. Um jovem de 26 anos foi encontrado morto com marcas de paulada na cabeça na noite desta sexta-feira (24), em Bariri (SP). A vítima foi identificada como Bruno Guilherme Soares dos Santos.

Segundo a polícia, ele foi encontrado sem sinais vitais por policiais militares. O pedaço de pau foi apreendido próximo ao corpo. O local do homicídio foi periciado pela Polícia Técnico-Científica e o delegado solicitou exame necroscópico.

Até as 13h deste sábado (25), nenhum suspeito havia sido preso pelo crime, que será investigado pela Polícia Civil.

Vittorio Ferla