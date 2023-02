Jovem é esfaqueado e mulher é presa suspeita do crime em Amajari, região Norte de Boa Vista

Jovem levou ao menos três golpes, dois nas costas e um na mão esquerda. Ainda não se sabe a motivação do crime. Mulher foi presa pela PM

Reprodução/Redes Sociais

Um jovem, de 25 anos, foi esfaqueado com ao menos três golpes na noite desse domingo (19) na vila Brasil, em Amajari, no Norte de Roraima. Uma mulher, de 35 anos, foi presa suspeita do crime.

Ainda não se sabe a motivação do crime. A vítima deu entrada no hospital de Amajari ferido com duas perfurações nas costas, e mão esquerda.

A namorada do jovem foi quem informou à Polícia Militar quem era a infratora. Ela foi presa pelos policiais após tentar se esconder em um matagal.

A suspeita, segundo a PM, após ferir o jovem, ainda retornou ao local do crime e ameaçou testemunhas.

O jovem, após ser avaliado no hspital de Amajari, foi removido à capital Boa Vista pois havia suspeita de uma das facadas atingiu o pulmão.

Presa, a suspeita foi levada à delegacia da Polícia Civil de Amajari.

pappa2200