Jovem é espancado por traficantes em Itatiaia

Rapaz contou a policiais militares que apanhou porque os criminosos suspeitaram que ele estaria passando informações sobre o tráfico de drogas para uma facção criminosa rival. Um homem foi espancado por traficantes na noite de quarta-feira (26) em Itatiaia (RJ). O caso aconteceu no bairro Vila Pinheiro.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz, de 27 anos, contou que apanhou porque os criminosos suspeitaram que ele estaria passando informações sobre o tráfico de drogas para uma facção criminosa rival.

Mesmo ferido, ele conseguiu escapar dos agressores e correu até a residência de um tio no bairro Nova Conquista.

O rapaz foi socorrido e levado para o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, conversou com os policiais.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o jovem agredido tem quatro antecedentes criminais: três por tráfico de drogas e um por roubo.

O caso foi registrado na delegacia de Itatiaia como lesão corporal. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

