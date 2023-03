Jovem é morta a facadas e marido é suspeito do crime; casal foi achado morto em casa no interior de SP

No local, ainda havia dois meninos, um de 7 anos, filho da mulher, e um de 3, filho do casal. Corpos foram encontrados pela das crianças babá na manhã desta segunda-feira (6), em Dois Córregos (SP). Vítima foi identificada como Luciana Maria da Silva, de 25 anos, em Dois Córregos (SP)

A Polícia Civil investiga um caso de feminicídio seguido de suicídio após encontrar um casal morto dentro de casa na manhã desta segunda-feira (6), em Dois Córregos (SP).

De acordo com a corporação, a babá dos filhos do casal foi quem chamou a polícia após encontrar o homem morto ao chegar no imóvel para trabalhar. Ele foi identificado como Bernardo Agricio da Silva, de 31 anos.

Ainda segundo a Polícia Civil, a mulher, identificada como Luciana Maria da Silva, de 25 anos, estava na cama, já morta, com ferimentos na cabeça, que aparentavam ser de faca. O marido estava do lado de fora da casa, e teria se enforcado com uma corda.

Dentro de casa ainda havia duas crianças, uma de 7 anos, filho da mulher, e a outra de 3, filho do casal. Os dois meninos estavam dormindo quando a babá chegou e foram encaminhados ao Conselho Tutelar.

A Polícia Civil requisitou exame necroscópico nos corpos para confirmar as causas das mortes.

