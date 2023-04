Jovem é morto a marteladas e assassino deixa mensagem na parede do quarto em Barra Mansa

Crime aconteceu no bairro Jardim Primavera. Segundo a Polícia Militar, criminoso escreveu: ‘ tarado vai morrer e quem deve vai morrer’. Polícia Civil investiga o caso. Um jovem, de 19 anos, foi assassinado a marteladas na noite de sexta-feira (31) em Barra Mansa (RJ). O crime aconteceu dentro de uma casa na Rua Pedro Barbosa Gomes, no bairro Jardim Primavera. As informações são da Polícia Militar.

A vítima foi encontrada pelo pai dentro do banheiro da residência em que mora. Quando uma equipe de resgate chegou ao local, o rapaz já estava sem vida, ensanguentado e caído no chão. Ele foi atingido por golpes no rosto e no crânio.

Segundo a PM, o assassino deixou uma mensagem escrita na parede do quarto da vítima: ” tarado vai morrer e quem deve vai morrer”.

Ainda de acordo com o depoimento do pai da vítima à Polícia Militar, um jovem, de 18 anos, e um homem, de 28, estiveram na casa pela manhã.

Os dois prestaram depoimento na delegacia de Barra Mansa e foram liberados. Eles informaram que jogaram vídeo game com o rapaz e foram embora por volta de 13h.

A cena do crime passou por uma perícia para ajudar a Polícia Civil nas investigações. O martelo usado no homicídio foi apreendido. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

O assassinato foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

pappa2200