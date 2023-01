Jovem é morto a tiros dentro de oficina em Nossa Senhora da Glória

As informações foram confirmadas pela Polícia Militar Novo prédio do IML de Sergipe

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros no fim da manhã desta segunda-feira (23), dentro da oficina onde trabalhava, no município de Nossa Senhora da Glória, no Sertão do estado.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens chegaram em uma motocicleta, um deles desceu e já chegou efetuando os disparos. A vítima, que estava de costas e ao lado de outros dois colegas de trabalho, morreu no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Ainda segundo a PM, o jovem havia sido contratado há cinco dias para trabalhar na oficina onde o crime aconteceu.

Equipes do Instituto de Criminalística e do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos para investigação.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Durante esta segunda-feira, equipes da Polícia Civil realizaram diligências para localizar os suspeitos.

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia na investigação, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

