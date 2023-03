Jovem é morto a tiros em Barra do Piraí

Crime aconteceu em um bar, no distrito da Califórnia. Polícia Civil está investigando o caso. Um jovem, que não teve a idade divulgada, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (3) em Barra do Piraí (RJ). O crime aconteceu em um bar, no distrito da Califórnia.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Uma equipe da perícia foi acionada para ajudar a Polícia Civil nas investigações.

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda, cidade vizinha.

O caso foi registrado na delegacia de Barra do Piraí e está sendo investigado. A Polícia Civil informou que “diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime”.

