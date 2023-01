Jovem é morto a tiros enquanto jogava bola em Porto Velho

Vítima foi identificada como Guilherme Henrique Verissimo Rodrigues. Crime é investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida da capital. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros, enquanto jogava bola em um campo de futebol na zona sul de Porto Velho, na noite de segunda-feira (23). A vítima foi identificada como Guilherme Henrique Verissimo Rodrigues.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender um chamado de um possível crime de homicídio.

Ao chegar no local, os policiais observaram que havia uma pessoa caída no chão do campo, com marcas de armas de fogo. O campo fica localizado na avenida Campos Sales, bairro Tupi.

Em contato com testemunhas, elas informaram aos militares que um homem conduzindo uma motocicleta se aproximou do local e deixou o veículo estacionado na avenida Campos Sales. Depois ele se aproximou, já com a arma em punho e atirou várias vezes em Guilherme Henrique.

Uma testemunha disse que depois de ter efetuado os disparos, o suspeito correu, subiu na motocicleta e fugiu.

A equipe do Samu foi acionada e constatou o óbito da vítima. A equipe de investigação, perícia técnica e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local.

Após os trabalhos, o corpo de Guilherme foi levado ao IML da capital. A Delegacia de Crimes Contra a Vida investiga o caso.

