Jovem é morto a tiros no portão de casa em Barra Mansa

Crime aconteceu no bairro Cotiara. Segundo a Polícia Militar, vítima, de 25 anos, morreu no local. Um jovem, de 25 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (28) em Barra Mansa (RJ). O crime aconteceu na Rua Erondina de Souza, no bairro Cotiara.

Segundo o depoimento do irmão da vítima à Polícia Militar, o jovem foi chamado no portão de casa. Ao atender, ele foi recebido a tiros e tentou entrar em casa para desviar dos disparos.

A vítima foi acudida pelo irmão, que ligou para o Samu. Ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito instantes depois. O jovem foi atingido por dois disparos nas costas, dois na nuca e um na testa.

A perícia foi acionada para ajudar a Polícia Civil nas investigações. Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Volta Redonda (RJ), cidade vizinha.

A Polícia Militar informou que a vítima sofreu uma tentativa de homicídio em agosto do ano passado e foram encontradas anotações criminais por tráfico de drogas.

O crime foi registrado na delegacia de Barra Mansa, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

