Jovem é morto a tiros por ex da namorada em pizzaria de Lençóis Paulista

Segundo a polícia, os homens haviam discutido dias antes por causa da mulher. Suspeito foi preso e confessou o crime. Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na pizzaria onde trabalhava em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. O ex da namorada dele foi preso pelo crime.

O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (23) na Vila Antonieta II. Segundo a Polícia Civil, Eduardo Marcolino de Oliveira estava na pizzaria onde trabalhava quando foi surpreendido por Rafael Augusto de Oliveira, de 27 anos, que atirou três vezes contra ele.

A vítima foi atingida na cabeça, no tronco e no braço. Ela chegou a ser socorrida pelo Samu e levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda de acordo com a polícia, dias antes do crime, os dois haviam discutido por causa da namorada da vítima, que é ex-companheira do suspeito.

Depois dos disparos, Rafael fugiu para um canavial, mas se entregou à Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (24) e confessou o crime. Em depoimento, ele disse que foi ameaçado diversas vezes pela vítima após a discussão que tiveram.

A arma utilizada não foi encontrada. O homem foi preso por homicídio qualificado por motivo fútil.

