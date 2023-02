Jovem é presa com 2,5 kg de drogas escondidos dentro de mala em ônibus na BR-174, em Roraima

Prisão aconteceu nesta quinta-feira (16). Ônibus havia saído de Manaus com destino a Boa Vista. Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,5 kg de drogas durante a ação.

PRF/Divulgação

Uma jovem, de 25 anos, foi presa nesta quinta-feira (16) após ser flagrada com 2,5 kg de drogas escondidos dentro de uma mala em um ônibus de viagem, no km 491 da BR-174, em Roraima.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação ocorreu durante uma fiscalização na Unidade Operacional Água Boa, quando as equipes abordaram o ônibus. O veículo havia saído de Manaus (AM) com destino a Boa Vista.

Durante inspeção de bagagens e com apoio do canil da Polícia Militar, os agentes localizaram 1 kg de maconha e 1,5 kg de cocaína. As drogas estavam escondidas dentro de uma mala.

A ação faz parte de uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A jovem foi presa e encaminhada para a Delegacia da Polícia Civil.

