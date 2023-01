Jovem é preso ao receber envelopes com dinheiro falso pelos Correios em Giruá, diz PF

Suspeito foi indiciado pelo crime de moeda falsa. Investigação recebeu informações do crime e passou a monitorar entrega dos envelopes. Notas falsas apreendidas em Giruá

Um jovem que não teve a idade divulgada foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (25), ao receber três envelopes com dinheiro falso em Giruá, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O suspeito foi indiciado pelo crime de moeda falsa, cuja pena varia de 3 a 12 anos de prisão.

A PF interceptou o suspeito após receber informações de que a remessa seria entregue através dos Correios no município. Desde então, os agentes passaram a monitorar a entrega do dinheiro falso. O destinatário foi abordado logo após receber a encomenda.

Com ele, foram encontradas 15 notas falsas de R$ 100 e 30 cédulas falsas de R$ 50. Entre os indícios de falsidade verificados, os policiais perceberam que a numeração das notas era repetida.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Santo Ângelo, a 35 km do município, e encaminhado a um presídio estadual.

