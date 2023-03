Jovem é preso após invadir casa e atacar mulher que dormia: ‘Não quero incomodá-la, mas vim te matar’

Vítima de 46 anos percebeu vulto ao lado de sua cama quando pegava no sono em Bauru (SP). Guilherme Rodrigues Rosa Cardoso, 27 anos, foi preso em flagrante por tentativa de homicídio. Um jovem foi preso em flagrante após invadir uma casa e tentar matar por enforcamento uma mulher que dormia. O crime ocorreu na madrugada de sábado (4) no bairro Fortunato Rocha Lima, em Bauru (SP).

Guilherme Rodrigues Rosa Cardoso, 27 anos, foi preso em flagrante. A vítima, de 46 anos, contou à polícia que acordou com o rapaz ao lado de sua cama e que ele disse: “Não quero incomodá-la, mas vim te matar”.

A Polícia Militar foi chamada por volta de 3h30 com a informação de um suposto furto. No local, os policiais encontraram a vítima e uma testemunha sobre o suspeito, segurando-o em um corredor no interior da casa. Vítima e suspeito foram separados pelos policiais, que precisaram algemar Guilherme.

A mulher relatou, conforme o boletim de ocorrência, que estava dormindo quando escutou um barulho próximo da porta da sala, mas achou que se tratava de um gato e voltou ao quarto.

Foi quando ela começou a “pegar no sono” que percebeu um vulto parado ao lado da cama. Após dizer que iria matá-la, Guilherme subiu sobre a mulher e aplicou um mata-leão nela, segundo relato da vítima.

Os dois caíram da cama e se soltaram, conforme ela contou aos policiais. Foi quando a vítima pegou um objeto e acertou o rosto do suspeito, que tentou fugir, caiu e bateu a cabeça.

Outra mulher, de 24 anos, que estava na casa acordou com o barulho e ajudou a vítima a deter o suspeito até a chegada da polícia.

Questionado, o suspeito “não disse coisa com coisa”, conforme registraram os policiais no BO. Após atendimento médico, Guilherme foi levado ao plantão policial e indiciado. Ele ficou detido para ser apresentado em audiência de custódia.

A polícia não informou se a vítima e o agressor se conheciam.

Vito Califano