Jovem é preso com cerca de 1,3 kg de maconha em Paraty

Um jovem, de 23 anos, foi preso com cerca de 1,3 kg de maconha na tarde desta segunda-feira (20) em Paraty (RJ). O flagrante aconteceu em uma casa, na Rua Tenente de Souza, no bairro Chácara.

Denúncias enviadas ao Disque Denúncia de que o jovem estava vendendo drogas levaram os policiais militares ao endereço.

Na residência, além da maconha, a Polícia Militar apreendeu 216 cápsulas de cocaína embaixo de um armário da cozinha.

O jovem foi levado para a delegacia de Paraty e vai responder por tráfico e associação ao tráfico de drogas.

