Jovem é preso com cerca de 700 gramas de skunk em Boa Vista

Ação aconteceu nessa segunda-feira (6), no bairro Senador Hélio Campos. Segundo a Civil, essa é a segunda vez que ele é preso por tráfico de drogas. Droga apreendida durante a ação, em Boa Vista.

Um autônomo, de 25 anos, foi preso nessa segunda-feira (6) com cerca de 700 gramas de skunk, no bairro Bairro Senador Hélio Campos, na zona Oeste de Boa Vista. Segundo a Polícia Civil, essa é a segunda vez que o jovem é preso pelo crime de tráfico de drogas.

A ação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão à Entorpecentes (DRE) e o Departamento de Narcóticos (Denarc).

De acordo com a delegada titular da DRE, Francilene Lima Hoffmann de Vargas, o suspeito é reincidente no tráfico de drogas e já estava sendo investigado pelos policiais, que intensificaram o monitoramento contra ele, nas proximidades da residência onde morava.

“Ele foi preso numa operação da DRE em 2019, por tráfico de drogas, o que facilitou a identificação, por parte dos agentes, pela forma com que ele atuava no tráfico de drogas”, ressaltou a delegada.

A segunda prisão dele aconteceu por volta das 11h dessa segunda-feira, quando os agentes presenciaram o jovem em “atitude suspeita” em frente à sua residência e decidiram abordá-lo.

“Durante a aproximação policial, o suspeito tentou correr, mas foi alcançado em seguida. Durante a tentativa de fuga, ele danificou o seu aparelho celular, possivelmente na tentativa de destruir as provas” destacou Hoffmann.

Ainda durante a ação, os policiais fizeram buscas na casa do suspeito e localizaram uma balança de precisão e um pacote de skunk escondidos na caixa de correspondência do imóvel. Além disso, em uma calha galvanizada, foram localizados 700 gamas de skunk.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Em seguida, ele foi apresentado na Custódia da Policia Civil e, nesta terça-feira (7), deve ser apresentado na Audiência de Custódia.

