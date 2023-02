Jovem é preso depois de soltar bomba dentro de sala de aula em escola de Araraquara

Caso aconteceu na E. E. Bento de Abreu, na sexta-feira (17). Rapaz não era estudante da unidade. Escola Estadual Bento de Abreu de Araraquara

Reginaldo dos Santos/EPTV

Um jovem de 19 anos foi preso depois de soltar uma bomba de festa junina dentro de uma sala de aula na Escola Estadual Bento de Abreu, em Araraquara (SP). O caso aconteceu na sexta-feira (17) e ninguém ficou ferido.

O rapaz não era estudante na unidade e não tinha autorização para estar no interior da escola.

O g1 questionou a Secretaria de Educação do Estado sobre a fiscalização na entrada da unidade escolar e aguarda posicionamento.

O caso

Caso foi registrado no Plantão Policial de Araraquara

Milton Filho/acidade on

Segundo o boletim de ocorrência, a bomba foi solta dentro de uma sala com 30 alunos. Ninguém ficou ferido.

A direção da escola chamou a Polícia Militar e o jovem disse que entrou na unidade acompanhado de uma aluna e que ficou na sala como ouvinte. Ele confessou que soltou a bomba.

Em sua mochila, os policiais encontraram mais 12 bombas em uma caixa. A aluna citada confirmou a entrada do rapaz com ela, mas disse que não sabia que ele ia soltar uma bomba.

O rapaz foi preso em flagrante e levado ao Plantão Policial. Foi arbitrada fiança de R$ 1,3 mil, que não foi paga, e o jovem foi levado para a Cadeia Pública de Santa Ernestina.

Vittorio Ferla