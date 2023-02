Jovem é preso por agredir homem a pauladas em Boa Vista

Suspeito disse que agrediu homem porque ele havia pegado uma lixeira de casa. Caso foi registrado no 5° Distrito Policial

Marcelo Marques/ G1 RR

Um jovem de 21 anos, foi preso após agredir a pauladas um homem, de 59 anos, em Boa Vista. A agressão foi registrada na noite desta segunda-feira (27) no bairro Cauamé, zona Norte.

A vítima relatou à PM que foi agredido por ter negado entregar dinheiro ao suspeito.

O homem sofreu um ferimento na cabeça, além de lesões em um dos dedos da mão esquerda e cortou os dedos. Ele foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ao Hospital Geral de Roraima (HGR).

O infrator disse à PM que agrediu o homem porque ele havia roubado a lixeira da residência e, por isso, foi tirar satisfação. O jovem já tem passagem pela polícia por latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

O caso foi encaminhado para o 5° Distrito Policial para as devidas providências.

Vittorio Ferla