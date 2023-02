Jovem é preso por agredir mulher e jogar filho de 6 meses no chão em Rorainópolis, Sul de Roraima

Suspeito, de 24 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27). Segundo a Polícia Militar, ele foi imobilizado por moradores da região e teve os braços e pernas amarrados por uma corda. O homem foi imobilizado por moradores da região, após agredir a esposa e o filho.

PMRR/Divulgação

Um jovem, de 24 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27) após agredir a esposa, de 18 anos, e jogar o filho, um bebê de 6 meses, no chão. O caso aconteceu na vila do Itã, em Rorainópolis, ao Sul de Roraima.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por volta de 00h30 para atender a ocorrência. Quando os policias chegaram no local, encontraram o jovem com os braços e pernas amarrados.

Testemunhas relataram aos policias que o casal estava bebendo em um bar desde as 18h30 desse domingo (26) quando, a caminho da casa onde moravam, a jovem começou a gritar por socorro.

Na ocasião, os moradores prestaram socorro à vítima. O suspeito, que estava com o bebê no colo, jogou a criança no chão e começou a gritar com os vizinhos. Com isso, os moradores imobilizaram o jovem.

À Polícia Militar, a vítima informou que ela e o suspeito estavam em uma motocicleta e, no momento em que retornavam para casa, quase caíram do veículo. Por conta disso, ela pediu para conduzir a motocicleta, mas o jovem não aceitou e começou a agredi-la com socos.

A jovem apresentava um inchaço na testa e o bebê não ficou ferido. Já o suspeito estava com inchaços nos olhos, arranhões nos braços e pernas e alguns hematomas pelo corpo.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia do município.

Leia outras notícias do estado no g1 Roraima.

Vito Califano