Jovem é preso por furtar aliança e convites de casamento em Volta Redonda

Um jovem, de 22 anos, foi preso depois de furtar uma aliança e convites de casamento de um carro estacionado na segunda-feira (6) em Volta Redonda (RJ).

Segundo a Polícia Militar, denúncias de um homem que estava furtando carros estacionados levaram os agentes ao local. Ele foi encontrado na transversal da Avenida dos Trabalhadores com a Rua 41 C, na Vila Santa Cecília.

Dentro da mochila do ladrão foram encontrados chaves de veículos, um aparelho de DVD automotivo, um celular e um sacolé de maconha. Um motorista reconheceu um dos pertences e confirmou ser dele.

Ainda de acordo com a PM, ele tem 21 anotações criminais, dentre elas por furto e tráfico de drogas.

O jovem foi encaminhado para a delegacia de Volta Redonda e está à disposição da Justiça.

