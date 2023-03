Jovem é preso suspeito de estuprar vizinha de 15 anos após convite para ir à igreja em Boa Vista

Suspeito, de 22, confessou o crime, segundo a Polícia Militar. Caso foi levado ao 5º DP

Valéria Oliveira/G1 RR/Arquivo

Um jovem, de 22 anos, foi preso por estuprar uma adolescente de 15 anos, vizinha dele, no Laura Moreira, zona Oeste de Boa Vista. O crime foi na noite dessa segunda-feira (14), informou a Polícia Militar.

A vítima, segundo a PM, tinha ido até a casa do infrator convidá-lo para ir à igreja quando sofreu o abuso.

A mãe da vítima relatou à PM que percebeu o sumiço da filha à tarde. Quando foi atrás, a encontrou na casa do suspeito. Quando perguntou da adolescente o que estava fazendo no local, ela não soube responder e ficou muito nervosa.

Após conversar calmamente com a filha, a menina revelou que tinha ido até a casa do vizinho para convida-lo para ir à igreja. No local, ele a puxou para dentro da residência e começou a tirar a roupa, segundo a PM.

A mãe foi até a casa do vizinho para saber o que havia acontecido e ele se trancou dentro de casa. Quando o pai da vítima chegou em casa e ficou ciente da situação, ligou para a polícia.

Ao abordar o suspeito, segundo a PM, ele assumiu o crime. Ainda conforme a polícia, ele disse que tinha acabado de voltar do garimpo e que “caiu na tentação, que tinha conhecimento do crime que estaria cometendo”.

O suspeito foi encaminhado para o 5° Distrito Policial para devidas providências.

Vittorio Ferla