Jovem é preso suspeito de matar idoso por disputa de terra entre fazendeiros ao Sul de Roraima

Eli Leandro da Silva, de 62 anos, foi morto por encomenda após um desentendimento envolvendo disputa de terras entre dois fazendeiros na região de Rorainópolis. Ao ser preso, o jovem confessou que matou a vítima por encomenda. A polícia civil apreendeu o suspeito na casa da namorada, neste domingo (22)

PCRR/Divulgação

Um jovem, de 22 anos, foi preso pela Polícia Civil nesse domingo (22) suspeito de matar por encomenda Eli Leandro da Silva, de 62 anos, na vila Nova Colina, em Rorainópolis. A vítima estava desaparecida desde o dia 22 de dezembro. A causa do crime teria sido uma disputa de território entre fazendeiros da região.

A operação CODA foi coordenada pela delegada de Rorainópolis, Suébia Cardoso. O fazendeiro vizinho que estava disputando a propriedade com o patrão da vítima é o principal suspeito de ser o mandante do crime.

Ao ser preso, o jovem admitiu que matou por encomenda Eli, e que teria recebido ajuda de um funcionário do fazendeiro. As investigações feitas pela polícia apontam que a vítima foi executada com uma arama calibre 38 e uma espingarda calibre 12, e depois retiraram o corpo do local, coagiram uma pessoa a cavar uma cova e enterraram o corpo no local.

A vítima morava sozinho, e a última vez que foi visto estava caminhando pela vicinal Trairi, no quilometro 14. Uma testemunha relatou à polícia que teria visto Eli de boné e segurando um balde, e momentos depois escutou disparos de arma de fogo. Logo depois uma motocicleta em alta velocidade passou.

Uma poça de sangue, o balde e o boné que estavam sendo usados pela vítima foram encontrados, mas o corpo não estava no local.

Disputa por terras

A vítima morava sozinho em um lote de terra que pertencia ao seu patrão. O fazendeiro vizinho também alegava que aquela parte do terreno fazia parte de sua fazenda.

O patrão da vítima mandou fechar a passagem do lote pelo tráfego de pessoas e também pediu que Eli ateasse fogo em barracos que ficavam na sua parte do lote, gerando revolta no fazendeiro vizinho, pois a casa do seu pai também foi incendiada.

O fazendeiro vizinho entrou na justiça e conseguiu recuperar o lote que estava sendo disputado. A vítima contou para amigos próximos que se arrependia de ter ateado fogo na propriedade e que se sentia ameaçado, e que ficou na linha de frente da disputa.

O fazendeiro, principal suspeito de ser o mandante de crime, e o jovem de 24 anos que ajudou na execução da vítima são considerados foragidos pela Polícia Civil.

O corpo foi encontrado pela polícia na última sexta-feira (20) e o Instituto de Medicina Legal foi acionado para realizar a remoção do corpo.

