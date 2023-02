Jovem empresário de SP e paraguaio morrem em queda de helicóptero na fronteira com o Paraguai

A aeronave caiu na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na área conhecida como Paso Hû, na fronteira com o Brasil. Jovens, de 24 e 20 anos, morreram com a queda do helicóptero. O paraguaio Diego morreu aos 20 anos. O empresário brasileiro, de 24 anos, deve ser velado em Quatá, no interior paulista.

As vítimas da queda de um helicóptero, nesta quinta-feira (9), no perímetro de Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã (MS), foram identificadas pela Polícia Nacional do Paraguai. O empresário de Quatá (SP) Ismael Birkner Dos Santos, de 24 anos, e Diego Arlindo Domínguez Cardozo, de 20 anos, morreram no acidente.

No helicóptero foram encontrados dois tablets, celulares e uma arma de fogo de origem australiana. Segundo a Polícia do Paraguai, o paraguaio Diego teve traumatismo craniano e perda da massa encefálica. O empresário brasileiro Ismael teve morte por inalação de substância tóxica e múltiplas queimaduras.

De acordo com a Polícia Nacional do Paraguai, Ismael era empresário em uma loja de roupas no interior de São Paulo. Diego, de 20 anos, era morador de Pedro Juan Caballero.

A polícia paraguaia apura se a aeronave estava sendo usado para o tráfico de drogas. Conforme o boletim da ocorrência, o helicóptero ficou completamente destruído pelo fogo.

Um helicóptero caiu na manhã desta quinta-feira (9) no Paraguai. De acordo com a Secretaria de Segurança de Ponta Porã, que faz fronteira, duas pessoas teriam morrido no acidente.

O acidente aconteceu a cerca de 85 quilômetros da cidade de Pedro Juan Caballero na área conhecida como Paso Hû, na fronteira com o Brasil.

