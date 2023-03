Jovem fica com cabelo roxo após usar escondida ‘creme caro’ da avó do namorado e caso viraliza

Relato da modelo de Florianópolis alcançou 5,5 milhões de pessoas no Twitter. Dona da casa explicou que coloca outro produto na embalagem da máscara para cabelos loiros. Jovem de Florianópolis viralizou nas redes sociais após ficar com cabelo roxo

Uma jovem de Florianópolis viralizou na web após tomar banho na casa da avó do namorado, usar os produtos dela “escondida” e sair com o cabelo roxo. Mais de 5,5 milhões de pessoas visualizaram o relato dela no Twitter até a tarde desta quarta-feira (8).

“Como não sou boba nem nada, passei escondida uma máscara roxa para loiros cara que tinha lá. Saí do banheiro com o cabelo assim, e a ‘véia’, rindo, disse que põe tinta dentro da embalagem”, escreveu Isabela Gomes, de 25 anos.

Ao g1 SC, a modelo contou que a família, que estava reunida na sala, não segurou o riso.

“Eu saí do banho de toalha, gritando desesperada, perguntando o que era aquilo. Estavam a minha sogra, minha cunhada e a avó do meu namorado […]. A avó explicou, riu horrores e disse que ia demorar mais de um mês pra sair”, afirmou.

Jovem mostrou resultado aos seguidores

A dona da casa explicou à jovem que coloca outro produto na embalagem do creme para cabelos loiros. Quando o material é usado em grande quantidade, no entanto, fios claros tendem a ganhar coloração roxa – como foi o caso de Isabela.

“A máscara acabou e, desde então, ela põe violeta genciana [no pote]. O cabelo dela é escuro, mas diz ela que usa pra fortalecer, por ser antifúngico também”, comentou.

Tentativa de tirar a cor

O caso aconteceu no domingo (5). Trabalhando como modelo, Isabela ficou preocupada com o trabalho fotográfico que tinha marcado para dois dias depois, em São Paulo.

“Tentei tirar no salão, mas não deu muito certo”, disse à reportagem. A maior parte do cabelo voltou ao loiro após o procedimento, mas algumas mexas continuam relembrando do incidente (veja abaixo). O trabalho não foi afetado.

“Gostei muito dele todo roxo também. Se não fosse essa viagem, eu deixava”, admitiu.

Parte do pigmento saiu após ida ao salão de beleza

